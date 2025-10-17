تیم تهران در پایان هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر ورزش کشور، عنوان قهرمانی رقابت‌های تنیس روی میز دختران را به دست آورد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفتمین دوره مسابقات المپیاد استعداد‌های برتر ورزش کشور در بخش دختران از ۲۲ تا ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ به میزبانی استان قزوین برگزار شد و با معرفی تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.

در پایان این رقابت‌ها، تیم تهران با برتری مقابل تمامی حریفان خود، عنوان قهرمانی را کسب کرد. تیم آذربایجان شرقی در جایگاه دوم ایستاد و تیم‌های فارس و اصفهان به‌طور مشترک مقام سوم را از آن خود کردند.

این رقابت‌ها با حضور برترین بازیکنان رده‌های پایه از استان‌های مختلف کشور برگزار شد.

این دوره از مسابقات با سرداوری فرخنده سلیمانی و کمک‌سرداوری اعظم شکری برگزار شد.