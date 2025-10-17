به گزارش خبرگزاری صداوسیما بر اساس اعلام سازمان هواشناسی از امروز تا روز یکشنبه در شرق اردبیل، گیلان و مازندران، افزایش ابر و بارش باران پیش‌بینی می‌شود.

همچنین فردا بارش در گیلان و شرق اردبیل شدت خواهد داشت.

طی پنج روز آینده در ساعات بعد از ظهر در برخی مناطق سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و شمال هرمزگان رگبارورعدوبرق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

طی سه روز آینده در شمال شرق و شرق وزش باد گاهی همراه با گردوخاک و کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.