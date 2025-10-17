وزارت ورزش و جوانان، موفقیت چهره‌های ایرانی در مراسم انتخاب بهترین‌های فوتبال قاره آسیا در ریاض عربستان را تبریک گفت.

پیام تبریک وزارت ورزش و جوانان به بهترین‌های ایران در آسیا

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

مراسم انتخاب بهترین‌های فوتبال قاره آسیا، بار دیگر جلوه‌ای از توانمندی و جایگاه شایسته ورزش ایران را نمایان ساخت.

در این میان، انتخاب مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران و باشگاه خاتون بم، به‌عنوان بهترین سرمربی فوتبال زنان آسیا، نشان روشنی از پیشرفت مستمر فوتبال بانوان کشور است.

همچنین انتخاب سالار آقاپور، بازیکن تیم ملی فوتسال ایران و باشگاه گهرزمین سیرجان، به‌عنوان بهترین بازیکن فوتسال سال آسیا، استمرار جایگاه برتر فوتسال ایران در قاره کهن را به نمایش گذاشت.

برگزیده شدن علیرضا فغانی، داور بین‌المللی ایرانی، به‌عنوان بهترین داور سال آسیا نیز افتخاری ارزشمند برای جامعه فوتبال ایران به شمار می‌آید.

وزارت ورزش و جوانان این موفقیت‌ها را به ورزشکاران، مربیان، داوران شایسته کشور و فدراسیون فوتبال تبریک گفته و ابراز امیدواری می‌کند که فوتبال و فوتسال ایران، در بخش بانوان و آقایان، همچنان منبعی از شور، نشاط و افتخار برای مردم ایران باشد.