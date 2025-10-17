پخش زنده
مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر گفت: مودیانی که بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۴ را تا پایان مهر بهصورت نقدی پرداخت کنند، از بخشودگی جرایم و امتیاز خوشحسابی در نظام مالیاتی کشور بهرهمند خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احمد حسینپور اظهار داشت: با هدف تسهیل در وصول بموقع مالیات و عوارض، سازمان امور مالیاتی کشور مشوقهایی را برای مودیان خوشحساب در نظر گرفته است.
وی افزود: بر اساس این طرح، مودیانی که تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره دوم سال ۱۴۰۴ را تا پایان مهرماه پرداخت کنند، از دو امتیاز ویژه برخوردار میشوند.
مدیرکل امور مالیاتی استان بیان کرد: نخستین امتیاز، اعطای اعتبار بخشودگی جرایم به میزان پنج درصد مبلغ پرداختی است که مودی میتواند آن را برای هر منبع مالیاتی و در هر سال یا دوره دلخواه اعمال کند.
حسینپور ادامه داد: دومین مزیت این طرح، ثبت نام مودی در فهرست فعالان اقتصادی مسئولیتپذیر در پایگاه اطلاعرسانی سازمان امور مالیاتی کشور است که نشانهای از خوشحسابی و مشارکت داوطلبانه در پرداخت مالیات به شمار میرود.
وی تأکید کرد: اجرای این طرح در راستای ترویج فرهنگ پرداخت داوطلبانه مالیات و حمایت از فعالان اقتصادی قانونمدار است و مودیان مشمول میتوانند با ارائه مستندات پرداخت تا پایان مهرماه، گواهی اعتبار بخشودگی جرایم خود را از ادارات امور مالیاتی دریافت کنند.