پخش زنده
امروز: -
با هدف ایمن سازی محورهای مواصلاتی استان ۵ کیلومتر روشنایی طولی در گردنه رازان محور خرم آباد ـ دورود نصب شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون راهداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جادهای لرستان با اشاره به اهمیت اجرای عملیات روشنایی در محورهای مواصلاتی گفت: سیستمهای روشنایی در ایجاد دید مناسب و افزایش ایمنی کاربران جادهای بسیار مهم است، ۱در همین راستا در نیمه نخست امسال، ۵ کیلومتر روشنایی طولی در گردنه رازان محور خرم آباد به دورود اجر شده است.
مصطفی ملکی صادقی به اجرای روشنایی در ۲ نقطه پرحادثه استان اشاره کرد و افزود: عملیات نگهداری مستمر ۱۹۲ کیلومتر سیستم روشنایی راههای استان شامل بازرسی، تعمیر و تعویض تجهیزات الکتریکی و نوری نیز انجام شد.
وی بیان کرد: در ۶ ماهه نخست امسال ۱۲۹ دستگاه چراغ چشمکزن جدید در محورهای پرخطر نصب و ۲۱۹ دستگاه چراغ چشمکزن نیز تعمیر و مرمت شد.