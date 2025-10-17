آیین رونمایی از بزرگترین مجسمه اقتباسی ایران

آیین رونمایی از بزرگ‌ترین مجسمه اقتباسی ایران با نام “نبرد رستم، رخش و اژدها” در شاهین‌شهر اصفهان با حضور مردم جمعی از هنرمندان و مدیران شهری برگزار شد

عکاس : آزاده عزیزیان