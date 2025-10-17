پخش زنده
سرلشکر یوسف المدانی رئیس ستاد ارتش یمن با صدور بیانیهای شهادت سرتیپ محمد عبدالکریم الغماری، رئیس پیشین ستاد ارتش این کشور را تسلیت گفت و افزود: نیروهای مسلح یمن همچنان در مسیر جهاد و دفاع از مستضعفان ثابتقدم خواهند ماند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، المدانی از شهید الغماری به عنوان یکی از بزرگترین شخصیتهای یمن یاد کرد که عمر خود را در دفاع از امت اسلامی، دین و یمن سپری کرد.
وی اظهار کرد که تلاشها و مجاهدتهای الغماری با شهادت در راه خدا و در مقدسترین نبرد امت در مقابله با دشمن صهیونیستی به ثمر نشست.
المدانی افزود: ریختن خون مبارزان و مجاهدان تنها موجب افزایش عزم و صلابت نیروهای نظامی در ادامه مسیر جهاد در راه خدا میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد که یمن بر موضع ایمانی و انسانی خود در حمایت از مردم غزه تا تحقق پیروزی نهایی، با یاری خداوند، استوار خواهد ماند.