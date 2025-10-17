به مناسبت روز ملی ورزش‌های پارالمپیکی، تمرین تیم بسکتبال با ویلچر با حضور ورزشکاران مدال‌آور این رشته، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با ۲۴ مهر، روز ملی ورزش‌های پارالمپیکی، تمرین تیم بسکتبال با ویلچر با حضور ورزشکاران مدال‌آور برگزار شد.

در سالن ورزشی، گروهی از ورزشکاران پارالمپیکی با اراده‌ای مثال‌زدنی مشغول تمرین بودند.

برخی از اعضای تیم، سابقه‌ی کسب مدال‌های آسیایی و کشوری را در کارنامه دارند.

در این تمرین، یکی از ورزشکاران به همراه همسر و دو فرزندش حضور داشت که نشان‌دهنده‌ نقش خانواده در حمایت از ورزشکاران است.

محمد علی حسنی مسئول کمیته استعدادیابی تیم و مسئول ورزشکاران نیز بر اهمیت حمایت و توسعه امکانات برای ورزش‌های پارالمپیکی تأکید کرد.

ابراهیم نصیری رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین هم گفت: در تیم‌های پارالمپیکی از استان بیش از ۶۰ نفر فعالیت دارند.