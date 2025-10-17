دولت ونزوئلا در بیانیه‌ای رسمی، صدور مجوز برای انجام عملیات از سوی سازمان سیا در ونزوئلا را اقدامی جنگ‌طلبانه، مغایر صلح و ناقض قوانین بین‌الملل دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ دولت ونزوئلا با انتشار بیانیه‌ای مواضع اخیر رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر صدور مجوز عملیات سیا در خاک این کشور را شدیداً محکوم کرد و آن را تهدیدی جدی علیه ثبات و امنیت ملی خود توصیف کرد.

در این بیانیه، اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا جنگ‌طلبانه و مخالف منشور سازمان ملل عنوان شده و از جامعه جهانی به طور جدی خواسته شده تا این اظهارات و اقدامات مداخله جویانه را محکوم کند.

کاراکاس همچنین ضمن ابراز نگرانی از استقرار نظامی آمریکا و به‌کارگیری سازمان اطلاعاتی سیا در منطقه کارائیب، اعلام کرد، این اقدامات مصداق سیاست تجاوز، تهدید و تلاش آشکار برای مشروعیت‌دادن به عملیات «تغییر رژیم» و تصاحب منابع نفتی کشور است.

دولت ونزوئلا تصریح کرد، ضمن ثبت شکایت رسمی خود در نشست اضطراری وزرای خارجه کشور‌های عضو سلاک، خواستار واکنش فوری منطقه‌ای در برابر این رویکرد واشنگتن شده است.

این موضوع همچنین به شورای امنیت سازمان ملل و دبیرکل سازمان ملل ارائه شده تا دولت آمریکا در قبال این تحرکات پاسخگو باشد و تدابیر فوری برای جلوگیری از تشدید تنش نظامی در کارائیب اتخاذ شود.

ونزوئلا هشدار داد، بی‌توجهی به این اقدامات می‌تواند پیامد‌های خطرناک سیاسی برای منطقه در پی داشته باشد.