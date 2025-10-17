پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی مازندران: آسمان نیمه ابری همرا ه با بارش های پراکنده باران تا اوخر هفته آینده در استان پیش بینی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: امروز جمعه و فردا شنبه آسمان استان نیمه ابری تا ابری در دامنهها وسواحل غربی با بارش پراکنده باران همراه است.
غلامپور با اشاره به اینکه یکشنبه و دوشنبه آسمان استان صاف تا نیمه ابری با افزایش نسبی دما پیش بینی میشود؛ افزود: ازسه شنبه شب آسمان ابری و در غرب استان با بارش پراکنده باران همراه است.
وی گفت: چهارشنبه علاوه برکاهش نسبی دما، وزش بادو بارش باران در سطح استان پیش بینی میشود.
کارشناس هواشناسی مازندران افزود: دیروز گلوگاه با ۲۸ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز دلیر چالوس با ۳ درجه سانتی گراد سردترین مناطق استان گزارش شدند.
به گفته غلامپور دریا امروز با موج کوتاه همراه برای فعالیتهای دریایی مناسب است.