به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، استاندار آذربایجان‌ غربی با تاکید بر لزوم بازتعریف جایگاه صنعتی استان، گفت: حلقه مفقوده توسعه استان، صنعت خودرو است؛ چراکه در تمامی کشور‌های توسعه‌یافته، صنعت خودرو محور تحول صنعتی و اشتغال‌زایی بوده است.

رضا رحمانی در جلسه بررسی آخرین وضعیت صنایع خودرو استان، با بیان اینکه سهم واقعی آذربایجان غربی از تولید ناخالص داخلی کشور، متناسب با ظرفیت تاریخی و جغرافیایی آن نبوده و باید این روند اصلاح شود، افزود: توسعه صنعت و مرز از اولویت‌های ما بوده، اما صنایع پرمصرف آب را نخواهیم پذیرفت.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های تخصصی در حوزه خودرو، خاطرنشان کرد: شاه‌بیت توسعه صنعت خودرو در آذربایجان غربی، تریلی‌سازی و پس از آن قطعه‌سازی بوده و ایجاد شهرک تخصصی خودرو و قطعات در مرکز استان از برنامه‌های محوری ماست.

استاندار آذربایجان غربی بر ضرورت تسهیل فرایند صدور مجوز‌ها نیز تاکید کرده و افزود: مدیران باید با تفکرات باز، مسیر توسعه را هموار کنند و سرمایه‌گذاران متعددی آماده ورود به استان هستند و باید دست آنها را بگیریم، نه اینکه باعث دلسردی‌شان شویم.

رحمانی همچنین با بیان اینکه تامین تسهیلات و ارز برای واحد‌های تولیدی باید در قالب یک بسته جامع دنبال شود، اضافه کرد: ما اتاق فکر خودرو را در استان تشکیل خواهیم داد و هدف نهایی ما این است که آذربایجان غربی به قطب قطعه‌سازی کشور تبدیل شود.

وی در پایان با تاکید بر اینکه زمان برای تحول صنعتی استان محدود بوده و نباید فرصت‌ها را از دست دهیم، افزود: توسعه صنعت خودرو برای ما یک سیاست اصلی بوده و باید به شناسنامه صنعتی استان تبدیل شود.