به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این رویداد از ساعت هفت صبح امروز با حضور پرشور مردم شیراز در بزرگراه مهندسین برگزار شد.

بیش از ۲۰۰ هزار نفر از شهروندان شیرازی در این برنامه خانوادگی شرکت و مسیر دو کیلومتری را پیاده روی کردند.

شرکت کنندگان پس از پایان پیاده روی خانوادگی به نرمش صبحگاهی پرداختند و شهرداری شیراز هم جوایزی را به قید قرعه به شهروندان حاضر در این مراسم اهدا کرد.

اسدی شهردار شیراز هدف از برگزاری این رویداد ورزشی را گسترش نشاط اجتماعی، افزایش تحرک شهروندان و معرفی اقدامات مدیریت شهری اعلام کرد.