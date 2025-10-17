

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های کشتی فرنگی کمتر از ۲۳ سال قهرمانی جهان ۲۸ مهر تا اول آبان ماه در شهر نوی ساد کشور صربستان برگزار می‌شود.

اسامی نفرات اعزامی به این مسابقات به شرح زیر است:

۵۵ کیلو: آرمین شمسی پور (خوزستان)

۶۰ کیلو: سجاد عباسپور (مازندران)

۶۳ کیلو: محمد جواد ابوطالبی (قم)

۶۷ کیلو: احمدرضا محسن نژاد (خوزستان)

۷۲ کیلو: ایمان محمدی (خوزستان)

۷۷ کیلو: اهورا بویری (خوزستان)

۸۲ کیلو: ابوالفضل مهمدی (خوزستان)

۸۷ کیلو: غلامرضا فرخی (فارس)

۹۷ کیلو: محمد هادی صیدی (خوزستان)

۱۳۰ کیلو: فردین هدایتی (مازندران)

سرمربی: حسن رنگرز

مربیان: حسن حسین زاده، مجید رمضانی، مهدی علیاری، پرویز زیدوند، روح اله میکائیلی

ماساژور: جمال حق پناه

برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:

یکشنبه ۲۷ مهرماه:

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی

دوشنبه ۲۸ مهرماه:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

سه شنبه ۲۹ مهرماه:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶: مسابقات شانس مجدد روز قبل و مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۷، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۱۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

چهارشنبه ۳۰ مهرماه:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶: مسابقات شانس مجدد روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۰ و ۸۲ کشتی فرنگی

ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۸:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۵۵، ۶۷، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

پنج شنبه اول آبان ماه:

ساعت ۱۰ تا ۱۱: شانس مجدد روز قبل

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی