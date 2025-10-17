دومین دوره اعطای نشان کاوه با حضور ورزشکاران، مربیان، پیشکسوتان و فعالان رسانه‌ای خراسان رضوی برگزار و برندگان این دوره مشخص شدند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، دبیر برگزاری دومین دوره نشان کاوه ورزش خراسان رضوی گفت: اهدای نشان کاوه، در بخش‌های بهترین باشگاه ورزشی، برترین داور، برترین مربی مرد، برترین مربی زن، برترین ورزشکار مرد، برترین ورزشکار زن، برترین پدیده بانوان و برترین پدیده آقایان برگزار شد.

سید هادی فیاضی افزود: برترین مربی زن این دوره، فاطمه شریف (فوتبال)، برترین مربی مرد هادی رضایی (والیبال نشسته) و برترین ورزشکار زن ریحانه کریمی (وزنه‌برداری) و برترین ورزشکار مرد احمد جوان (کشتی) انتخاب شدند.

وی ادامه داد: پدیده آقایان امیرعلی رحمانی (ژیمناستیک) و پدیده بانوان نگار حسینی (والیبال) و برترین داور مریم کوثری و برترین باشگاه، آکادمی خداداد عزیزی رتبه‌های نخست این دوره را کسب کردند.

فیاضی گفت: اعضای انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی خراسان رضوی، روسا و دبیران هیات‌های ورزشی، مدیران اداره ورزش و جوانان شهرستان‌های استان و جمعی از پیشکسوتان ورزش به انتخاب هیات مدیره انجمن ورزشی نویسان مجموعه رای دهندگان این جشنواره را تشکیل دادند.

وی افزود: این مراسم با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی و معاونت تربیت بدنی و سلامت شهرداری مشهد برگزار شد.

در این مراسم همچنین از چهره‌ها و خانواده‌های شاخص ورزشی از جمله دختر شهید کاوه، خانواده شهید محراب حسینی، خانواده شهید آتش‌نشان رضا فخریان، معصومه زارعی کاپیتان تیم ملی والیبال نشسته، خانواده مرحوم مصطفی صنوبری، جواد اردکانی کارگردان فیلم «شور شیرین زندگی شهید کاوه» و بهروز یوسف، پیشکسوت رسانه‌های ورزشی نیز تقدیر شد.

نخستین دوره نشان کاوه خراسان رضوی چهارم تیرماه پارسال برگزار شد.