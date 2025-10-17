دکتر طاهر عباسی‌راد، پزشک متخصص مغز و اعصاب و از چهره‌های ماندگار نیکوکاری در مهاباد، روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ پس از یک دوره بیماری در بیمارستان میلاد ارومیه درگذشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، دکتر طاهر عباسی‌راد، پزشک متعهد و چهره برجسته حوزه سلامت و نیکوکاری در مهاباد، روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ پس از تحمل یک دوره بیماری، در بیمارستان میلاد ارومیه دار فانی را وداع گفت.

دکتر عباسی‌راد متولد سال ۱۳۳۹ در مهاباد بود و سال‌ها به‌عنوان متخصص مغز و اعصاب، خدمات پزشکی ارزشمندی را در منطقه ارائه کرد. وی علاوه بر دانش تخصصی، به‌دلیل روحیه انسان‌دوستی و فعالیت‌های گسترده در حوزه نیکوکاری، جایگاه ویژه‌ای در دل مردم مهاباد داشت.

این پزشک دلسوز، همواره بخشی از زمان خود را به معاینه و درمان رایگان بیماران نیازمند اختصاص می‌داد و همین رفتار نوع‌دوستانه، او را به الگویی از پزشک متعهد و خادم مردم تبدیل کرد. خدمات بی‌منت او در حوزه درمان و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، نامش را در ذهن و قلب مردم این دیار ماندگار ساخت.