اجرای مؤثر مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری الزامی بوده و سهل‌انگاری در انجام وظایف، به پیگرد قانونی منجر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی شهرستان اراک از دستگیری عامل تیراندازی در یکی از خیابان‌های این شهر در کمتر از ۱۲ ساعت و کشف یک قبضه سلاح کمری از او خبر داد.

متهم که از اراذل و اوباش سابقه‌دار می‌باشد، پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان ساوه تاکید شد که مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم لازم الاجراست و اجرانشدن مصوبات و سهل‌انگاری در انجام وظایف، می‌تواند به پیگرد قانونی منجر شود؛ بنا بر این، ادارات موظف به اجرای مؤثر مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم هستند.

در آخرین روز از برداشت محصول زرشک رویداد ترویجی روز مزرعه در روستای کَبوران شهرستان تفرش، برگزار شد.