هفتمین المپیاد استعدادهای برتر دختران کشور در رشته «دوگانه» از ۲۴ تا ۲۶ مهرماه در خرم آباد در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل ورزش و جوانان لرستان با اشاره به برگزاری هفتمین المپیاد استعدادهای برتر دختران کشور در رشته دوگانه (دو اتلون) گفت: این رقابتها با حضور ۱۱ استان از ۲۴ تا ۲۶ مهرماه در بوستان کیو خرم آباد در حال برگزاری است.
دیناروند افزود: برگزاری این رویداد فرصتی برای شناسایی نسل جدید قهرمانان ملی است.
وی گفت: این رقابتها در فضایی سالم، فرهنگی و متناسب با اصالت ایرانی و ارزشهای اجتماعی برگزار میشود و برنامههایی نیز برای معرفی زیباییهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی لرستان تدارک دیده شده است.