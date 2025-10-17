به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، یداله رحمانی در نشست کارگروه حل مسائل برق کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برنامهریزی کلان برای توسعه زیرساختهای انرژی استان، اظهار کرد: احداث بیش از ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در دستور کار استان قرار گرفته است و خوشبختانه مراحل قانونی و صدور مجوزهای لازم برای حدود ۳۵۰ مگاوات از این ظرفیت توسط وزارت نیرو به انجام رسیده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: عملیات اجرایی بخشی از این پروژهها در هفته دولت آغاز شد و مابقی پروژهها نیز در سفر آتی رئیس جمهور به استان، کلنگزنی خواهند شد و نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی در منطقه ویژه اقتصادی گچساران با تخصیص زمینی به وسعت ۱۵۰ هکتار در دستور کار قرار دارد.
رحمانی بیان کرد: پروژه ۱۰۰ مگاواتی دیگر در شهرک صنعتی سقاوه که از پیشرفت خوبی نسبت به سایر پروژهها برخوردار است و با هماهنگی شرکت شهرکهای صنعتی، آماده کلنگزنی نهایی بوده و برای احداث سومین نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی نیز، تجهیزات لازم خریداری شده و در حال حاضر مراحل تهیه زمین برای اجرای این پروژه در جریان است.
وی همچنین به سایر پروژههای تولید برق اشاره کرد و گفت: یک نیروگاه ۱۰ مگاواتی توسط سرمایهگذار خصوصی در شهرک صنعتی سقاوه و مجموع ۳۸ مگاوات شامل نیروگاه ۲۰ مگاواتی در لیکک و چند پروژه کوچکتر در شهرستانهای بهمئی و چرام پیشتر کلنگزنی شدند و افزون بر این برنامهریزی برای احداث نیروگاه ۵۰ مگاواتی در جوخانه چرام نیز در حال پیگیری است.
رحمانی با اشاره به اقدامات شرکت برق منطقهای در حوزه زیرساختها، گفت: سال گذشته، ۱۰ پروژه حیاتی برق با سرمایهگذاری ۲۱۰۰ میلیارد تومان آغاز شد که هشت مورد آن آماده بهرهبرداری است و بابت همکاریهای صورت گرفته از وزارت نیرو، شرکت توانیر و برق منطقه خوزستان تقدیر و تشکر کرد.
وی افزود: تعدادی از این پروژهها در سفر آتی رئیس جمهور افتتاح خواهد شد و علاوه بر این برای سال جاری نیز شش پروژه حیاتی دیگر با سرمایهگذاری ۳۳۰۰ میلیارد تومان برنامهریزی شده که قول داده شده است تا قبل از فصل گرم سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسند.
استاندار رحمانی تأکید کرد: با بهرهبرداری از مجموع ۱۶ پروژه حیاتی برق و همچنین تحقق برنامه احداث ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی، زیرساختهای انرژی استان دگرگون خواهد شد و به گفته آقای رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، استان با دستیابی به این اهداف در زمره سه استان برتر کشور از نظر زیرساختهای برق قرار خواهد گرفت.
وی این برنامهها را در راستای سیاستهای کلان دولت برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر دانست و به اقدامات انجام شده در این راستا اشاره کرد: توسعه پنلهای خورشیدی کوچک مقیاس (۵ کیلووات و بیشتر) تاکنون منجر به تولید ۳ مگاوات برق شده و تأمین حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی دستگاههای اجرایی از منابع خورشیدی در دستور کار قرار گرفت که تاکنون ۳۰ دستگاه این اقدامات را نهایی کرده و بقیه تا پایان سال اقدامات لازم را انجام خواهند داد.
رحمانی خاطرنشان کرد: سهمیه تأمین حداقل ۵ درصد از برق مورد نیاز واحدهای صنعتی بزرگ از انرژی خورشیدی، احصا و ابلاغ خواهد شد تا استان در راستای سیاستهای دولت در این زمینه موفق عمل کند.