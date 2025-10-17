احداث ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در کهگیلویه و بویراحمد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: با احداث ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و اجرای ۱۶ پروژه حیاتی در حوزه برق، استان به یکی از قطب‌های ممتاز کشور از لحاظ زیرساخت‌های انرژی تبدیل خواهد شد.