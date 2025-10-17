سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد به کامپالا (اوگاندا) سفر کرده است، دیداری صمیمانه با ایرانیان ساکن اوگاندا برگزار کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کامپالا؛ در این دیدار وزیر کشورمان در سخنانی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور، تشدید تحریم‌ها و ادامه تهدیدات امنیتی، خواستار آن شد که جامعه ایرانی خارج از کشور از تمام ظرفیت‌ها برای بهبود شرایط بهره برداری کند.

در این دیدار که در سفارت کشورمان در کامپالا برگزار شد، حاضران با معرفی خود دیدگاه هایشان را با عباس عراقچی در میان گذاشتند.

ایرانیان ساکن اوگاندا، عمدتا در این دیدار به ضرورت توجه واقعی و عملی دولت به ظرفیت‌های همکاری با قاره آفریقا بالاخص در حوزه کشاورزی اشاره کردند.