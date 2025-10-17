پخش زنده
مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا به اتهام نگهداری و انتقال اطلاعات فوقمحرمانه نظامی متهم شده است؛ ادعا میشود که هکرهای نزدیک به ایران، بیش از یکهزار صفحه از اسناد محرمانه آمریکا را از ایمیل شخصی وی به دست آوردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جان بولتون مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا، از سوی هیئت منصفه فدرال در ایالت مریلند به انتقال اطلاعات نظامی و نگهداری غیرقانونی این اطلاعات متهم شده است.
در صورتی که اتهامات علیه این چهره ضد ایرانی و جمهوریخواه آمریکایی تائید شود، وی ممکن است به ۱۸۰ سال زندان محکوم شود.
روزنامه تایمز اسرائیل نوشته است که براساس متن کیفرخواست علیه بولتون، یک «بازیگر سایبری» مرتبط با ایران بعد از آنکه این مقام آمریکایی از سمت خود کنارهگیری کرده، با هک ایمیل وی به بیش از یکهزار صفحه از اسناد طبقهبندی شده دولت آمریکا دست پیدا کرده است.
دادستانها میگویند بولتون یادداشتهای روزانهای از جلسات و فعالیتهای خود در کاخ سفید و سایر مکانهای امنیتی مینوشت و سپس آنها را روی رایانه شخصی خود بازنویسی و منتشر میکرد. بنا بر کیفرخواست، این یادداشتها حاوی اطلاعاتی فوقمحرمانه بوده و در دستگاههای شخصی او و اعضای خانوادهاش نگهداری میشده است.
در متن کیفرخواست آمده است که بولتون با استفاده از حسابهایایمیل شخصی خود اطلاعات طبقهبندیشده را برای دیگران ارسال کرده و حتی در گروههای خانوادگی آنها را به اشتراک میگذاشته است.
افبیآی در بیانیهای اعلام کرد: «تحقیقات نشان میدهد جان بولتون اطلاعات فوقمحرمانه را از طریق حسابهای شخصی منتقل کرده و نسخههایی از اسناد را در خانه خود نگه داشته است؛ اقدامی که نقض مستقیم قوانین فدرال محسوب میشود.»
بولتون در بیانیهای اعلام کرد که این پرونده بخشی از سیاست انتقامجویانه دونالد ترامپ است و گفت: «این اتهامات فقط درباره یادداشتهای من نیست، بلکه درباره تلاش سازمانیافته او برای ساکت کردن مخالفانش است.»
وی در حال نوشتن کتابی از دوران مسئولیت خود بود و بخشی از اطلاعات را به همین دلیل در اختیار ویراستار و نویسنده کتاب قرار داده بود. از سوی دیگر بولتون در این کتاب، دونالد ترامپ را «فرد نامناسبی» برای جایگاه ریاست جمهوری آمریکا توصیف کرده است.
بولتون افزود که کتابش «اتاقی که در آن اتفاق افتاد» پیشتر توسط مقامات امنیتی بررسی و تایید شده بود و در دوران دولت جو بایدن هیچ اتهامی علیه وی مطرح نشده بود.
جان بولتون که پیشتر از مدافعان سرسخت و افراد نزدیک به ترامپ بود و سپس به صف منتقدانش پیوست، رئیس جمهور آمریکا را به سوءاستفاده از قدرت قضایی برای تعقیب سیاسی منتقدانش متهم کرد و گفت: «او نمونهای از همان جمله معروف رئیس پلیس مخفی استالین است: آدم را به من نشان بده، جرمش را خودم پیدا میکنم.»
دونالد ترامپ در واکنش به خبر اتهامات بولتون گفته است: «او آدم بدی است، خیلی بد. متأسفانه این اتفاق افتاده، اما همین است که هست.»