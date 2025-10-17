به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این حادثه در نزدیکی تقاطع دو جاده در شهرک «بث» رخ داده است.

عکس‌هایی که توسط رسانه‌های محلی به دست آمده، دود غلیظ و شعله‌های آتش را نشان می‌دهد که از محل سقوط که پوشیده از درختان انبوه است، برمی‌خیزد.

مقامات محلی افزودند اجساد هر سه مسافر ناشناس هواپیما پیدا شده‌ است.

به گزارش نیویورک پست، هنوز مشخص نیست چه چیزی باعث سقوط هواپیما شده و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است.