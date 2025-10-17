در بازدید شبانه از روند احداث درمانگاه تخصصی بیمارستان شهید چمران ساوه بر تکمیل طرح تا دهه فجر تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده مردم ساوه و زرندیه گفت: با احداث درمانگاه تخصصی، یکی از مطالبات قشر شریف کارگری ارتقا خدمات تامین اجتماعی محقق خواهد شد.
حجت الاسلام سبزی در بازدید شبانه از روند احداث درمانگاه تخصصی بیمارستان شهید چمران ساوه گفت: این پروژه از سال ۱۴۰۲ و اعتباری افزون بر ۱۸۰۰میلیارد ریال آغاز و در کوتاهترین زمان به بهرهبرداری خواهد رسید.
مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی نیز گفت: این درمانگاه با پیشرفت فیزیکی حدود ۷۸ درصد در زمینی به مساحت ۶ هزار و ۶۰۰ متر مربع و زیربنایی در حدود ۳۴۲۰متر مربع در حال احداث است.
علیرضا اسماعیلی افزود: این درمانگاه به صورت کلینک تخصصی در حوزههای مختلف درمانی، مجهز خواهد شد و میتواند نقش مهمی در نیازهای درمانی اقشار تحت پوشش این نهاد ایفا نماید.
مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی افزود: در استان مرکزی افزون بر یک میلیون نفر از خدمات تامین اجتماعی بهرهمند هستند که ضریب پوشش بیمهای به عدد ۷۵ درصد رسیده است.
علیرضا اسماعیلی این را هم گفت که در شهرستان ساوه حدود ۲۴۶هزار نفر تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی هستند که ضریب پوشش بیمهای در این شهرستان ۵ درصد بالاتر از میانگین استانی است.
با برنامه ریزیهای انجام شده درمانگاه تخصصی بیمارستان شهید چمران ساوه، تا دهه مبارک فجر امسال بهرهبرداری خواهد شد.