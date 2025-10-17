محمدعلی امانی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پکن با عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ در این دیدار که در سفارت ایران در پکن برگزار شد، طرفین در مورد تقویت روابط راهبردی بین دو کشور و نقش احزاب در پیشبرد دیپلماسی عمومی تبادل نظر کردند.

عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر ایران در چین در این دیدار برنامه‌ها و اولویت‌های خود برای تقویت روابط دوجانبه بین تهران و پکن را تشریح کرد و پیوند‌های دیرینه دو تمدن بزرگ ایران و چین و پیشینه طولانی روابط دیپلماتیک را مبنایی برای گسترش همه‌جانبه روابط فیمابین دانست.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی نیز در این نشست با اشاره به روابط تاریخی و ریشه‌دار حزب موتلفه اسلامی با حزب حاکم چین، بر آمادگی این حزب برای کمک به عمق‌بخشی هرچه بیشتر به همکاری‌های دوجانبه در چارچوب منافع ملی و آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

هیئت حزب موتلفه اسلامی که برای شرکت در مراسم هشتادمین سالگرد تأسیس حزب کارگران کره شمالی به پیونگ‌یانگ سفر کرده در ادامه سفر منطقه‌ای خود با معاون وزیر بین‌الملل حزب کمونیست چین نیز دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این ملاقات دو طرف بر روابط مستحکم و طولانی دو حزب تأکید و تبادل هیأت‌های متعدد در ۲۲ سال گذشته را نماد پویایی این ارتباط ارزیابی کردند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در این دیدار با اشاره به نقش محوری روابط حزبی در سند ۲۵ ساله راهبردی بین دو کشور، آمادگی کامل حزب متبوعش را برای ارتقای همکاری‌ها به سطح راهبردی اعلام کرد.

محمدعلی امانی با اشاره به حوادث منطقه و جنگ ۱۲ روزه، بر مقاومت مردم ایران و کمک‌های مردمی برای بازسازی محور مقاومت و لبنان تأکید و هجوم آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را بخشی از نقشه راهبردی برای مهار چین و شرق آسیا خواند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی همچنین با اشاره به نگاه ویژه مقام معظم رهبری به روابط با چین و اختصاص سفیر ویژه برای این منظور، ارتباط قوی بین سفارت ایران و وزارت بین‌الملل را موثر دانست و از آمادگی حزب موتلفه اسلامی با ۲۰۰ دفتر در سطح کشور برای اجرای برنامه‌های فرهنگی به منظور شناخت بهتر مردم ایران از فرهنگ چین و همچنین فعالیت‌های مشترک خبر داد.