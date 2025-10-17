به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما ، مراسم وداع و خاکسپاری پیکر هنرمند صداپیشگی، سعیدمظفری، روز جمعه بیست و پنجم مهرماه در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار شد.

این مراسم با حضور جمعی از هنرمندان کشور و هنر دوستان برگزار شد.

استاد سعید مظفری به ویژه برای گویندگی در فیلم‌های «خوب بد زشت» و «به خاطر یک مشت دلار»، «محمد رسول‌الله»، ساعت شلوغی و مجموعه سال‌های دور از خانه به یاد آورده می‌شود.

زنده یاد مظفری گوینده مجموعه‌های تلویزیونی ایرانی مانند امام علی و پدر سالار و فیلم‌های سینمایی آوار، یوزپلنگ و آخرین شناسایی بود.