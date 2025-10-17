نخست وزیر پاکستان اعلام کرد: آتش بس ۴۸ ساعته میان این کشور با افغانستان بنا به درخواست دولت کابل برقرار شده است و ادامه صلح و ثبات در گرو تصمیم و اقدام طرف افغانستانی است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»؛ «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان طی اظهاراتی در نشست کابینه دولت این کشور گفت: به درخواست دولت افغانستان ما برای ۴۸ ساعت آتش‌بس کردیم، اگر مقامات افغان مایل هستند بر اساس شرایط عادلانه و منطقی ما گفت‌و‌گو کنند آماده‌ایم؛ اکنون توپ در زمین کابل است.

وی تاکید کرد: در زمانی که پاکستان هدف حملات مرزی قرار گرفته بود، وزیر خارجه افغانستان در هند حضور داشت و ما ناچار به پاسخ‌گویی شدیم. پس از پاسخ قاطع ما کابل خواستار آتش‌بس شد که با حسن‌نیت پذیرفتیم.

نخست‌وزیر پاکستان هشدار داد: اگر آتش‌بس صرفاً برای خرید زمان باشد، اسلام‌آباد آن را نمی‌پذیرد و همچنان خواستار پایبندی افغانستان به تعهدات بین المللی و منطقه‌ای است.

شهباز شریف با تأکید بر تعهد کشورش به صلح و ثبات در منطقه گفت: در حالیکه اسلام‌آباد همواره با نیت صادقانه برای همکاری گام برداشته است، هنوز از خاک افغانستان علیه پاکستان عملیات تروریستی انجام می‌شود و این وضعیت دیگر قابل‌پذیرش نیست.

وی تصریح کرد: گروه موسوم به «فتنۀ خوارج» در خاک افغانستان از آزادی عمل برخوردار است و نیرو‌های امنیتی و شهروندان پاکستانی هدف این حملات قرار می‌گیرند.

نخست وزیر پاکستان با اشاره به پیوند‌های تاریخی دو ملت افزود: مردم افغانستان برای پاکستان ملت برادر به شمار می‌آیند و این کشور طی چهار دهه، میزبان میلیون‌ها پناهجوی افغان بوده است اما اکنون زمان آن رسیده است که دولت کابل برای تحقق امنیت پایدار و جلوگیری از فعالیت گروه‌های مسلح گام‌های عملی بردارد.