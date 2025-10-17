پخش زنده
امروز: -
در شهرستان کبودراهنگ علاوه برای ادارات دولتی و سازمانهای خدمات رسان، هم اکنون بیش از ۳۰۰ مشترک از اینترنت پرسرعت فیبر نوری بهرهمند هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر مخابرات شهرستان کبودراهنگ گفت: این اینترنت در شهرهای کبودراهنگ، شیرین سو، گلتپه و پایگاه نوژه راه اندازی شده است.
فریدون حسنپور افزود: تفاوت اینترنت نسل قدیم با نسل جدید در سرعت دانلود و آپلود بوده که تقریبا ده برابر بیشتر است.
او تأکید کرد: شهرستان کبودراهنگ از شهرستانهای پیشتاز استان در ارائه اینترنت پرسرعت است.
مدیر مخابرات شهرستان کبودراهنگ تصریح کرد: اینترنت پرسرعت vdsl به ۲۲ روستای شهرستان هم رسیده است و بزودی تمام روستاهای نزدیک با مراکز شهرها از این اینترنت برخوردار خواهند شد.