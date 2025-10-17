به مناسبت هفته تربیت بدنی، همایش پیاده روی خانوادگی در بخش پیرسلمان شهرستان اسدآباد از توابع استان همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرماندار اسدآباد گفت: از ابتدای امسال ۵ همایش پیاده روی خانوادگی در این شهرستان برگزار شده است و در صدد هستیم تا پایان سال ۳ همایش دیگر برگزار کنیم.

سلیمان نظری دوست افزود: به منظور افزایش نشاط اجتماعی برنامه ریزی لازم در خصوص برگزاری همایش‌ها و جشنواره‌ها در این شهرستان انجام شده است و در ماه آینده کنسرت خیابانی نیز با محوریت شهرداری اسدآباد برگزار می‌شود.

او تأکید کرد: اکنون ۸ ایستگاه ورزش صبحگاهی در شهرستان فعالیت می‌کنند که قرار است تا پایانه سال به ۱۲ ایستگاه افزایش پیدا کند.