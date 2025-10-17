پخش زنده
وضعیت جوی آذربایجان غربی تا میانه هفته آینده آرام و بدون بارش خواهد بود، اما وزش باد گاهی نسبتا شدید در برخی مناطق جنوبی و شمالی استان انتظار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، بر اساس آخرین بررسی نقشههای هواشناسی توسط ادارهکل هواشناسی آذربایجان غربی، وضعیت جوی استان در هفته آینده تا میانه هفته آرام و بدون بارش پیشبینی میشود.
از روز جمعه تا یکشنبه، جوی صاف تا نیمه ابری با وزش باد گاهی نسبتا شدید در برخی نقاط جنوبی استان پیشبینی میشود.
اما از روز دوشنبه تا سهشنبه، روند وزش باد افزایش یافته و احتمال بارش باران و رعد و برق در برخی مناطق شمالی استان وجود دارد؛ در این مدت، با افزایش نسبی دمای هوا روبهرو خواهیم بود که بر شرایط جوی تاثیرگذار خواهد بود.
طبق الگوی پیشبینی مجموع بارشهای کشور و منطقه در طی هفته آینده، همچنان شاهد تداوم پاییز کم بارش در آذربایجان غربی هستیم و بارشهای استان در صورت تثبیت نقشههای هواشناسی، برای اواسط هفته آینده پیشبینی میشود.