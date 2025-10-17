

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس بیانیه فیفا، هوادارانی از ۲۱۲ کشور در این مرحله ویژه از پیش‌فروش بلیت‌ها شرکت کردند. بیشترین میزان خرید متعلق به سه کشور میزبان، یعنی ایالات متحده، کانادا و مکزیک بوده است. پس از آن، کشور‌های انگلیس، آلمان، برزیل، اسپانیا، کلمبیا، آرژانتین و فرانسه در رده‌های بعدی قرار دارند.

جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا گفت: من بسیار هیجان‌زده‌ام که بسیاری از هواداران فوتبال نیز می‌خواهند بخشی از این رویداد مهم در آمریکای شمالی باشند. امروز، ما فروش بیش از ۱ میلیون بلیط جام جهانی فیفا را پس از قرعه‌کشی پیش‌فروش ویزا جشن می‌گیریم. این یک استقبال باورنکردنی و نشانه فوق‌العاده‌ای است که بزرگترین و فراگیرترین جام جهانی فیفا در تاریخ، توجه هواداران را در همه جا به خود جلب کرده است.



فیفا همچنین اعلام کرد مرحله نخست فروش عمومی بلیت‌ها از ۲۷ اکتبر آغاز خواهد شد؛ مرحله‌ای که در آن علاوه بر بلیت‌های تک‌مسابقه، بسته‌های مخصوص ورزشگاه‌ها و تیم‌ها هم عرضه می‌شود. یعنی به عنوان خریدار می‌توانید بسته کلیه بازی‌های یک تیم مثلا کلیه بازی‌های تیم ملی ایران را خریداری کنید یا اینکه همه بازی‌هایی که در یک استادیوم خاص برگزار می‌شوند.

برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌ها، پلتفرم رسمی بازفروش بلیت هم راه‌اندازی شده تا هواداران از خرید امن و معتبر اطمینان داشته باشند. یعنی اگر بعد از خرید بلیت به هر دلیلی نتوانید به آمریکا سفر کنید می‌توانید به جای رجوع به بازار سیاه، بلیت‌تان را رسما به دیگران بفروشید.