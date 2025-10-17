پخش زنده
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۲۵ مهر را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای چین
شینهوا
- ترامپ از دیدار با پوتین در مجارستان میگوید
- چین در خط مقدم ترویج برابری جنسیتی
- معاون نخست وزیر چین خواستار تلاشهای مشترک برای پیشبرد سیاستهای زیست محیطی در جهان شد
- کشتیهای نیروی دریایی چین با پیام صلح وارد سواحل تایلند شدند
- برگزاری اجلاس جهانی شهرداران با موضوع حاکمیت فرهنگی درشهر دان هوانگ در شمال غربی چین
- وزیر دفاع اندونزی از خرید جنگندههای J-۱۰ چینی خبر داد
- دبیرکل ناتو: ناتو و اتحادیه اروپا برای ایجاد «دیوار پهپادی» هماهنگی میکنند
- رئیس جمهوری ونزوئلا توطئه کودتا توسط سازمان «سیا» را محکوم کرد
- ایران سفیر لهستان را احضار کرد
گلوبال تایمز
- از سرگیری پرواز مستقیم بین چین و هند برای سرعت بخشیدن به مبادلات تجاری و مردم به مردم
- کاهش همکاری هال و خطر واقعی در روابط اقتصادی و تجاری چین و اروپا
- آغاز رزمایش مشترک چین و مالزی
- دیدار معاون رئیس جمهور چین با مشاور دیپلماتیک فرانسه
- ادعای ترامپ: هند موافقت کرده واردات نفت روسیه را متوقف کند
- آمریکا در شوک واکنش قاطع چین؛ ریشه تنش تجاری جدید کجاست؟
- چین به ورود غیرقانونی هواپیمای شناسایی فیلیپین به حریم هوایی جزیره هوانگیان واکنش نشان داد
- چین به اقدام انگلیس در تحریم شرکتهای چینی واکنش نشان داد
سی جی تی ان
- تورم پایه چین در بالاترین سطح ۱۹ ماهه؛ نشانهای از پایداری بازار مصرف و احیای تقاضای داخلی
- اکوسیستم دیجیتال نسل ششم ییوو؛ تجربه نوین تجارت فرامرزی و هوشمند
- مقام چینی: پیشنهاد وزیر بازرگانی آمریکا درباره صنعت تراشهسازی، نشانگر سازش بیهوده مقامات تایوان مقابل آمریکاست
- چین: از تصمیم پاکستان و افغانستان برای آتشبس استقبال و حمایت میکنیم
- ایران: عدم انجام تعهدات توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی، مانع از همکاری شده است
اقتصادی
- نظرسنجی CGTN: اذعان افکار عمومی جهان به نقش مهم اقتصاد چین در اقتصاد جهانی
چاینا دیلی
- دانشمندان چینی راه تازهای برای توانبخشی عصبی ارائه میدهند
- رویکرد هماهنگ برای برنامه پنج ساله جدید چین
- کارشناسان آمریکایی خواستار گفتوگو و همکاری آمریکا و چین شدند
- ترامپ برای دیدار با پوتین به مجارستان میرود
- تاسیس یک مرکز جهانی برای رویدادهای تجاری درچین
- انتقاد چین از اقدام آمریکا برای ایجاد محدودیت در خطوط هوایی چین
روزنامه مردم
- چین وارد فصل اوج برداشت پاییز شد
- بازنگری در آرزوهای بنیان گذاران سازمان ملل متحد، درخواست چین برای همکاری با یکدیگر با هدف مدیریت بهتر جهانی
- برنامه سه ساله چین برای افزایش زیرساختهای شارژ خودروهای الکتریکی
- هشدار چین به آمریکا: از رویکرد "مذاکره و تهدید" دست بردارید
- مخالفت چین با محدودیتهای آمریکا بر خطوط هوایی چین
- قاضی آمریکایی دولت ترامپ را از اخراج کارمندان فدرال در زمان تعطیلی دولت منع کرد
مهمترین عناوین روزنامههای ترکیه
روزنامه جمهوریت
- دولت برای آزادیها مرزهای جدید تعیین میکند
- شهروند ترکیه هنوز بدنیا نیامده، در شکم مادر هم بدهکار است
- سه شبکه اینترنت برای ۵-جی ۳.۵ میلیارد دلار پرداخت خواهند کرد
روزنامه ترکیه
- جزیرۀ قبرس، هدف بعدی نسل کشهای قاتل
- رئیس جمهور بخش ترک نشین قبرس: از غزه هم بدتر خواهیم شد
- قرن اینترنت ۵-جی آغاز میشود
- وزیر دفاع: برای مقابله با هرگونه دسیسه در شمال سوریه و غزه آماده هستیم
- وزیر خارجۀ آلمان برای گفتوگو در مورد یوروفایتر به ترکیه میآید
روزنامه ینی شفق
- صهیونیستها دنبال بهانه هستند
- هلال احمر کودکان غزه را خوشحال کرد
- وزیر بازرگانی: حجم تجارت با آفریقا، ۴۰ میلیارد دلار
- آیا روسها به سوریه بازمی گردند؟
- ۳.۵ میلیارد دلار از بابت مناقصۀ شبکه ۵-جی وارد خزانه شد
روزنامه قرار
- دولت آرژانتین با صرفه جویی نرخ تورم را از ۳۰۰ به ۳۰ درصد رساند، ما چرا نتوانیم؟
- اسرائیل هنوز دست از سلاح "گرسنه نگهداشتن" برنداشته است
- در استانبول هزینه ماهانۀ یک خانوادۀ چهار نفره ۱۰۰ هزار لیر است
- از بابت مناقصۀ ۵-جی ۳.۵ میلیارد دلار وارد خزانه شد
روزنامه آکشام
- ترکیه یکی از قدرتهای بزرگ جهانی در بخش معادن کمیاب: ۶۹۴ میلیون تن ذخیره کشف کردیم
- ۳.۵ میلیارد دلار از بابت ۵-جی
- وزیر دفاع: برای هرنوع وظیفهای در غزه آماده هستیم
مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان
داون نیوز
- حمله بزرگ تروریستی به کمپ ارتش پاکستان در منطقه «میر علی» ناکام ماند / ۴ تروریست از جمله یک عامل انتحاری به هلاکت رسیدند
- منابع دیپلماتیک: مذاکرات پاکستان و افغانستان پس از آتش بس اخیر امروز در دوحه برگزاری میشود
- تشدید تدابیر امنیتی در شهر لاهور برای جلوگری از تجمعات اعتراضی حزب تحریک لبیک
- فضل الرحمان: پارلمان مشروعیت ندارد؛ آماده تجمع در اسلامآباد باشید
- پاکستان امروز در حمایت از آتش بس در غزه روز تشکر برگزار میکند
روزنامه دنیا
- سفر فرمانده نیروی دریایی پاکستان به آمریکا / نوید اشرف با فرماندهان نظامی کشور میزبان دیدار کرد
- هند در پی تهدیدات آمریکا، خرید نفت از روسیه را ۵۰ درصد کاهش داد
- رئیس جمهور ایران: برای کاهش تنش میان پاکستان و افغانستان تلاش خواهیم کرد
- دولت پنجاب با استناد به پیامهای صفحه اجتماعی عمران خان در «ایکس» علیه وی پرونده تشکیل میدهد
- ارتش پاکستان در شبانه روز گذشته ۸۴ تروریست را در ایالت خیبرپختونخوا به هلاکت رساند
دیلی جنگ
- حکمران ایالت خیبرپختونخوا: مذاکرات با گروههای تروریستی راه حل مناسب برای صلح و امنیت نیست
- پس از موفقیت پاکستان در جنگ اخیر با هند: اندونزی نیز به مشتریان جنگندههای چینی اضافه شد
- نخست وزیر پاکستان: ادامه روند صلح و آتش بس در گرو تصمیم و اقدام طرف افغان است
- چین خواستار حل اختلافات پاکستان و افغانستان از طریق گفتوگو شد