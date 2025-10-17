به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۵ مهر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های چین

شینهوا

- ترامپ از دیدار با پوتین در مجارستان می‌گوید

- چین در خط مقدم ترویج برابری جنسیتی

- معاون نخست وزیر چین خواستار تلاش‌های مشترک برای پیشبرد سیاست‌های زیست محیطی در جهان شد

- کشتی‌های نیروی دریایی چین با پیام صلح وارد سواحل تایلند شدند

- برگزاری اجلاس جهانی شهرداران با موضوع حاکمیت فرهنگی درشهر دان هوانگ در شمال غربی چین

- وزیر دفاع اندونزی از خرید جنگنده‌های J-۱۰ چینی خبر داد

- دبیرکل ناتو: ناتو و اتحادیه اروپا برای ایجاد «دیوار پهپادی» هماهنگی می‌کنند

- رئیس جمهوری ونزوئلا توطئه کودتا توسط سازمان «سیا» را محکوم کرد

- ایران سفیر لهستان را احضار کرد

گلوبال تایمز

- از سرگیری پرواز مستقیم بین چین و هند برای سرعت بخشیدن به مبادلات تجاری و مردم به مردم

- کاهش همکاری هال و خطر واقعی در روابط اقتصادی و تجاری چین و اروپا

- آغاز رزمایش مشترک چین و مالزی

- دیدار معاون رئیس جمهور چین با مشاور دیپلماتیک فرانسه

- ادعای ترامپ: هند موافقت کرده واردات نفت روسیه را متوقف کند

- آمریکا در شوک واکنش قاطع چین؛ ریشه تنش تجاری جدید کجاست؟

- چین به ورود غیرقانونی هواپیمای شناسایی فیلیپین به حریم هوایی جزیره هوانگ‌یان واکنش نشان داد

- چین به اقدام انگلیس در تحریم شرکت‌های چینی واکنش نشان داد

سی جی تی ان

- تورم پایه چین در بالاترین سطح ۱۹ ماهه؛ نشانه‌ای از پایداری بازار مصرف و احیای تقاضای داخلی

- اکوسیستم دیجیتال نسل ششم یی‌وو؛ تجربه نوین تجارت فرامرزی و هوشمند

- مقام چینی: پیشنهاد وزیر بازرگانی آمریکا درباره صنعت تراشه‌سازی، نشانگر سازش بیهوده مقامات تایوان مقابل آمریکاست

- چین: از تصمیم پاکستان و افغانستان برای آتش‌بس استقبال و حمایت می‌کنیم

- ایران: عدم انجام تعهدات توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مانع از همکاری شده است

اقتصادی

- نظرسنجی CGTN: اذعان افکار عمومی جهان به نقش مهم اقتصاد چین در اقتصاد جهانی

چاینا دیلی

- دانشمندان چینی راه تازه‌ای برای توانبخشی عصبی ارائه می‌دهند

- رویکرد هماهنگ برای برنامه پنج ساله جدید چین

- کارشناسان آمریکایی خواستار گفت‌و‌گو و همکاری آمریکا و چین شدند

- ترامپ برای دیدار با پوتین به مجارستان می‌رود

- تاسیس یک مرکز جهانی برای رویداد‌های تجاری درچین

- انتقاد چین از اقدام آمریکا برای ایجاد محدودیت در خطوط هوایی چین

روزنامه مردم

- چین وارد فصل اوج برداشت پاییز شد

- بازنگری در آرزو‌های بنیان گذاران سازمان ملل متحد، درخواست چین برای همکاری با یکدیگر با هدف مدیریت بهتر جهانی

- برنامه سه ساله چین برای افزایش زیرساخت‌های شارژ خودرو‌های الکتریکی

- هشدار چین به آمریکا: از رویکرد "مذاکره و تهدید" دست بردارید

- مخالفت چین با محدودیت‌های آمریکا بر خطوط هوایی چین

- قاضی آمریکایی دولت ترامپ را از اخراج کارمندان فدرال در زمان تعطیلی دولت منع کرد

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۵ مهر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۵ مهر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۵ مهر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۵ مهر ۱۴۰۴

مهمترین عناوین روزنامه‌های ترکیه

روزنامه جمهوریت

- دولت برای آزادی‌ها مرز‌های جدید تعیین می‌کند

- شهروند ترکیه هنوز بدنیا نیامده، در شکم مادر هم بدهکار است

- سه شبکه اینترنت برای ۵-جی ۳.۵ میلیارد دلار پرداخت خواهند کرد

روزنامه ترکیه

- جزیرۀ قبرس، هدف بعدی نسل کش‌های قاتل

- رئیس جمهور بخش ترک نشین قبرس: از غزه هم بدتر خواهیم شد

- قرن اینترنت ۵-جی آغاز می‌شود

- وزیر دفاع: برای مقابله با هرگونه دسیسه در شمال سوریه و غزه آماده هستیم

- وزیر خارجۀ آلمان برای گفت‌و‌گو در مورد یوروفایتر به ترکیه می‌آید

روزنامه ینی شفق

- صهیونیست‌ها دنبال بهانه هستند

- هلال احمر کودکان غزه را خوشحال کرد

- وزیر بازرگانی: حجم تجارت با آفریقا، ۴۰ میلیارد دلار

- آیا روس‌ها به سوریه بازمی گردند؟

- ۳.۵ میلیارد دلار از بابت مناقصۀ شبکه ۵-جی وارد خزانه شد

روزنامه قرار

- دولت آرژانتین با صرفه جویی نرخ تورم را از ۳۰۰ به ۳۰ درصد رساند، ما چرا نتوانیم؟

- اسرائیل هنوز دست از سلاح "گرسنه نگهداشتن" برنداشته است

- در استانبول هزینه ماهانۀ یک خانوادۀ چهار نفره ۱۰۰ هزار لیر است

- از بابت مناقصۀ ۵-جی ۳.۵ میلیارد دلار وارد خزانه شد

روزنامه آکشام

- ترکیه یکی از قدرت‌های بزرگ جهانی در بخش معادن کمیاب: ۶۹۴ میلیون تن ذخیره کشف کردیم

- ۳.۵ میلیارد دلار از بابت ۵-جی

- وزیر دفاع: برای هرنوع وظیفه‌ای در غزه آماده هستیم

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۵ مهر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۵ مهر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۵ مهر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۵ مهر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲۵ مهر ۱۴۰۴

مهمترین عناوین روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های پاکستان

داون نیوز

- حمله بزرگ تروریستی به کمپ ارتش پاکستان در منطقه «میر علی» ناکام ماند / ۴ تروریست از جمله یک عامل انتحاری به هلاکت رسیدند

- منابع دیپلماتیک: مذاکرات پاکستان و افغانستان پس از آتش بس اخیر امروز در دوحه برگزاری می‌شود

- تشدید تدابیر امنیتی در شهر لاهور برای جلوگری از تجمعات اعتراضی حزب تحریک لبیک

- فضل الرحمان: پارلمان مشروعیت ندارد؛ آماده تجمع در اسلام‌آباد باشید

- پاکستان امروز در حمایت از آتش بس در غزه روز تشکر برگزار می‌کند

روزنامه دنیا

- سفر فرمانده نیروی دریایی پاکستان به آمریکا / نوید اشرف با فرماندهان نظامی کشور میزبان دیدار کرد

- هند در پی تهدیدات آمریکا، خرید نفت از روسیه را ۵۰ درصد کاهش داد

- رئیس جمهور ایران: برای کاهش تنش میان پاکستان و افغانستان تلاش خواهیم کرد

- دولت پنجاب با استناد به پیام‌های صفحه اجتماعی عمران خان در «ایکس» علیه وی پرونده تشکیل می‌دهد

- ارتش پاکستان در شبانه روز گذشته ۸۴ تروریست را در ایالت خیبرپختونخوا به هلاکت رساند

دیلی جنگ

- حکمران ایالت خیبرپختونخوا: مذاکرات با گروه‌های تروریستی راه حل مناسب برای صلح و امنیت نیست

- پس از موفقیت پاکستان در جنگ اخیر با هند: اندونزی نیز به مشتریان جنگنده‌های چینی اضافه شد

- نخست وزیر پاکستان: ادامه روند صلح و آتش بس در گرو تصمیم و اقدام طرف افغان است

- چین خواستار حل اختلافات پاکستان و افغانستان از طریق گفت‌و‌گو شد