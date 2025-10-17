پخش زنده
همایش پیادهروی خانوادگی «صبح و نشاط» با حضور بیش از ۲۰ هزار نفری مردم شهرستان بردسکن برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، این برنامه در قالب طرح ملی «پیادهروی ایرانیان» و با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان بردسکن، شبکه سوم سیما، هیأت ورزشهای همگانی استان و ادارات شهرستانی برگزار و مسیر ۲.۵ کیلومتری از میدان مرکزی تا پارک ولیعصر با حضور بیش از ۲۰ هزار نفر از خانوادهها، ورزشدوستان و مسئولان طی شد.
رضا آذریان، رئیس هیأت ورزشهای همگانی استان، با تقدیر از استقبال بینظیر مردم بردسکن گفت: حقیقتاً این حضور در سطح کشور و استان رکورد زد و نشان داد که مردم بردسکن علاقهمند و فعال در عرصه ورزش همگانی هستند.
محمد جواد صفرنژاد، فرماندار شهرستان بردسکن نیز گفت: مردم بردسکن، مردمی زنده، بیدار و همیشه در صحنه هستند و حضور آنان در این همایش جلوهای از همبستگی اجتماعی و نشاط عمومی بود.
امیر زارعی، مدیرکل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی، با اشاره به اهداف این برنامه گفت: شادابی و نشاط مردم از اولویتهای اداره کل ورزش و جوانان استان است و از همکاری همه ادارات و بخش خصوصی در برگزاری این همایش قدردانی میکنم.
از دیگر بخشهای جذاب این همایش میتوان به اجرای مراسم محلی و بازیهای سنتی، حرکات نمایشی گروه هنری «پسران خورشید»، و اجرای مرشد محمدرضا کفاشزاده، مرشد کهنهسوار کشور، اجرای گروه سرود، اسکیت اشاره کرد که با استقبال گرم شرکتکنندگان همراه بود.
منتظری، کارگردان برنامه «صبح و نشاط» شبکه سوم سیما نیز در حاشیه این مراسم گفت: در ۱۸ سال گذشته، بیش از ۱۵۰۰ برنامه صبح و نشاط در اقصی نقاط کشور برگزار شده است که نشاندهنده جایگاه ویژه این برنامه در ترویج ورزش همگانی و نشاط اجتماعی است.
درحاشیه این همایش، حجتالاسلام نیکبین، نماینده مردم شهرستان بردسکن در مجلس شورای اسلامی، با ابراز احساسات خود نسبت به مردم منطقه گفت: من بردسکن را دوست دارم و افتخار میکنم و مردم بردسکن مردمی دوستداشتنی هستند
وی همچنین از یک خبر خوش عمرانی پرده برداشت و افزود: با پیگیریهای انجامشده با حضور معاون وزیر راه، اجرای باند دوم محور بردسکن به خلیلآباد با تخصیص اعتبار اولیه ۷۵۰ میلیارد تومان فردا آغاز میشود که تحول بزرگی در زیرساختهای حملونقل منطقه ایجاد خواهد کرد.
رضا غلامی زارع رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان بردسکن از مشارکت بسیار خوب مردم بردسکن دراین همایش قدردانی کرد و گفت: خوشبختانه ورزش بردسکن در همه حوزهها سرآمد است و نمایند ورزشی در کشور و حتی بین المللی دارد. و در طول هفته تربیت بدنی بیش از ۲۰ عنوان برنامه ورزشی می شود.
این همایش با اهدای جوایز، اجرای موسیقی محلی و برنامههای فرهنگی به پایان رسید و به عنوان الگویی موفق در ترویج سبک زندگی سالم شناخته شد.
در پایان ۵۰ دستگاه دوچرخه به قید قرعه بین شرکت کنندگان اهدا شد.