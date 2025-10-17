به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت‌الاسلام سعید شهواری با اشاره به سیاست‌های تحولی قوه قضائیه در حوزه کیفری به رسانه‌ها گفت: بر اساس آمار‌های موجود، دو هزار و ۵۵۰ حکم، معادل حدود ۲۹ درصد از احکام صادره در برخی شعب کیفری استان، به اقدامات عام‌المنفعه تبدیل شده است که نشان از تغییر رویکرد دستگاه قضایی به سمت عدالت ترمیمی دارد.

وی افزود: محکومان در چارچوب اجرای این احکام، اقداماتی همچون رنگ‌آمیزی و بازسازی مدارس، تعمیر در و پنجره‌های آسیب‌دیده، اجرای ۳۰ مورد ایزوگام، تهیه ۵ عدد واکر و ویلچر و همچنین تهیه یک‌هزار و ۶۸۵ بسته نوشت افزار برای دانش‌آموزان نیازمند را انجام دادند.

رئیس کل دادگستری لرستان ادامه داد: در کنار این موارد، ۵۰ اسباب‌بازی نیز به کودکان بی‌سرپرست اهدا شده که همه این اقدامات با هدف بازپروری اجتماعی و فرهنگی محکومان انجام شده است.

حجت‌الاسلام شهواری با بیان اینکه صدور احکام حبس در جرایم خفیف اغلب به اصلاح فرد نمی‌انجامد، تصریح کرد: در این پرونده‌ها، مجازات‌های جایگزین می‌تواند ضمن حفظ اقتدار قانون، به بازگشت سالم مجرم به جامعه کمک کند.

وی گفت: تحقق کامل این رویکرد نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های فرهنگی و رسانه‌ها است تا ضمن ارتقای آگاهی عمومی، بستر اجرای مؤثرتر این احکام فراهم شود.