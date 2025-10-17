مسابقات قهرمانی چوگو کشور با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی، ورزشکاران و علاقه‌مندان به این ورزش بومی و اصیل ایرانی در آباده در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس هیأت ورزش‌های همگانی استان فارس گفت: در این دوره از رقابت‌ها، تیم‌هایی از استان‌های فارس از جمله شهرستان آباده و کوه‌چنار و استان های اردبیل، یزد، مازندران، خراسان، بوشهر و چهارمحال و بختیاری تا ۲۵ مهر در شهرستان آباده به مصاف یکدیگر می‌روند.

سیروس پاک‌فطرت افزود: ورزش چوگو از میراث‌های کهن و ارزشمند ایران است که ریشه در فرهنگ، همبستگی و پهلوانی دارد و استان فارس، به‌ویژه شهرستان آباده، در مسیر احیای این ورزش اصیل گام‌های مهمی برداشته است.

او ادامه داد: آباده به عنوان قطب چوگو کشور، با برنامه‌ریزی دقیق و میزبانی شایسته، نشان داده ظرفیت برگزاری مسابقات ملی و بین‌المللی را دارد و حمایت مردم و مسئولان این شهرستان برای برگزاری این مسابقات قابل تحسین است.

همچنین طالب رجب‌پور رئیس انجمن چوگو کشور با قدردانی از میزبانی شهرستان آباده برای این مسابقات گفت: چوگو یکی از میراث‌های اصیل ایرانی است که باید آن را به نسل جوان منتقل کرد و این ورزش نماد هویت، اتحاد و پهلوانی ایرانی است و ترویج آن در مدارس و دانشگاه‌ها می‌تواند به تقویت فرهنگ بومی کشور کمک کند.

رجب‌پور همچنین از رونمایی نخستین شعر و سرود رسمی چوگو به عنوان اقدامی ماندگار یاد کرد و گفت: رونمایی از شعر و سرود چوگو گامی فرهنگی و تاریخی در مسیر تثبیت این ورزش ملی است و این اثر می‌تواند به معرفی چوگو در کشور و حتی عرصه بین‌المللی کمک کند.

در این مراسم محمد جهانبخش، رئیس هیئت ورزش‌های همگانی شهرستان آباده و رئیس انجمن چوگو استان فارس گفت: ترویج روحیه جوانمردی، اتحاد و نشاط در میان جوانان از مهم‌ترین اهداف ما در برگزاری این مسابقات است.

رقابت‌های قهرمانی چوگو کشور تا ۲۵ مهر در زمین چوگوی ورزشگاه تختی آباده ادامه دارد .