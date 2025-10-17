پخش زنده
برنامه راهبردی دینداری نوجوانان با همکاری هلالاحمر و آموزش و پرورش در شهرستان آباده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،علی سعادتمند رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان آباده گفت: به منظور تقویت باورهای دینی و ارتقای سطح شناخت نوجوانان از مفاهیم اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی، برنامه راهبردی دینداری نوجوانان با همکاری جمعیت هلالاحمر شهرستان آباده و اداره آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد.
او افزود: این برنامه با حضور ۵۰ دانشآموز پسر و ۶۰ دانشآموز دختر در رده سنی ۱۱ تا ۱۵ سال برگزار شد.
سعادتمند ادامه داد: شرکتکنندگان در قالب کارگاههای متنوع از جمله سبک زندگی دینی، مهارتهای اخلاقی، الگوهای رفتاری اسلامی و کارگاههای امدادی در این برنامه شرکت کردند.
او بیان کرد: هدف از اجرای این طرح، رشد فکری، معنوی و مهارتی دانشآموزان و آشنایی آنها با ارزشهای دینی، انسانی و امدادی است.
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان آباده در پایان گفت: در حاشیه این برنامه نیز، مربیان هلالاحمر به آموزش مهارتهای اولیه امداد و کمکهای اولیه پرداختند تا نوجوانان ضمن ارتقای معنویت و اخلاق، با روحیه نوعدوستی و مسئولیت اجتماعی بیشتر آشنا شوند.