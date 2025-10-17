پخش زنده
کارگاه نقاشی روایت یاران با محوریت شهید سردار محمدسعید ایزدی به همت انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس و همکاری نهادهای فرهنگی استان کرمانشاه در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیر هنرهای تجسمی بنیاد روایت فتح، هدف از برگزاری کارگاه نقاشی روایت یاران را بازآفرینی جلوههای ماندگار ایثار و فداکاری شهیدان در قالب هنرهای تجسمی و ترویج فرهنگ مقاومت و دفاع مقدس میان نسل جوان عنوان کرد.
حبیبی گفت: این رویداد هنری در روزهای ۲۴ و ۲۵ مهرماه برگزار و جمعی از هنرمندان برجسته استان در آن به خلق آثار هنری با موضوع ایثار، مقاومت و شهادت خواهند پرداخت.
این برنامه در راستای تداوم فعالیتهای فرهنگی و هنری بنیاد فرهنگی روایت فتح و انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس در استان کرمانشاه اجرا میشود.