کتابخانه‌ای مجهز با بیش از ۵۰۰ جلد کتاب در دبستان حمزه آرمده قره‌داغ افتتاح شد؛ این کتابخانه به یاد بهراد فرخنده، چهره شناخته‌شده محیط زیستی مهاباد، معروف به «پسر طبیعت» بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در یک اقدام فرهنگی، کتابخانه دبستان حمزه آرمده واقع در روستای قره‌داغ با بیش از ۵۰۰ جلد کتاب افتتاح شد و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت.

این مجموعه با اهدای کتاب‌هایی از سوی محمدرضا فرخنده، پدر زنده‌یاد بهراد فرخنده (معروف به پسر طبیعت)، گردآوری شده است. این اقدام به منظور گرامی‌داشت یاد فرزند و در راستای ترویج فرهنگ مطالعه در میان دانش‌آموزان زادگاه او انجام گرفته است.

احداث و تجهیز این کتابخانه با مشارکت فعال دهیاری روستای آرمده و انجمن اولیا و مربیان مدرسه صورت گرفت.

سلیمان رسول‌پور، مدیر دبستان حمزه آرمده، با تاکید بر اهمیت دسترسی دانش‌آموزان به کتاب‌های غیردرسی اظهار داشت: تمام کتاب‌های اهدایی، به‌صورت موضوعی دسته‌بندی و شماره‌گذاری شده‌اند تا امکان مدیریت و دسترسی آسان برای دانش‌آموزان فراهم شود.

وی همچنین افزود: برنامه‌ریزی کرده‌ایم که کتاب‌ها به‌صورت هفتگی و منظم به دانش‌آموزان امانت داده شوند تا علاوه بر ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، حس مسئولیت‌پذیری در آنان نیز تقویت شود.

گفتنی است، بهراد فرخنده در اول خرداد سال ۱۴۰۰ و در سن ۲۰ سالگی در ارتفاعات جنگلی کیاسر، واقع در جنوب ساری، هنگام رفتن به محل استراحت شبانه دچار سقوط از کوه شد و جان خود را از دست داد. پدر مرحوم بهراد می‌گوید: «تمام تلاش خود را کردم تا در اندوه فقدان او غرق نشویم و به جای آن، با انگیزه و همت، راه او را که همان حفاظت از محیط زیست بود ادامه دهیم.»