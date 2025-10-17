پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان از ثبات نسبی دما در استان طی پنج روز آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدحسن باقریشکیب گفت: بررسی آخرین خروجی مدلهای پیشیابی نشان میدهد آسمان استان همدان طی پنج روز آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر وزش ملایم باد و در برخی ساعات روز، غبار رقیق در آسمان استان مشاهده میشود.
او افزود: از نظر دمایی، تغییرات محسوسی پیشبینی نمیشود، هر چند برای روزهای یکشنبه و دوشنبه دماهای طول روز بین ۲ تا ۳ درجه در برخی مناطق استان خنکتر خواهد شد و دماهای کمینه و شبانه تغییر محسوسی نداشته و در برخی مناطق یک تا دو درجه افزایش خواهد داشت
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان تأکید کرد: بر اساس آمار ثبتشده، بیشینه دمای روز گذشته از شهرستان فامنین با ۲۷ درجه سانتیگراد گزارش شد و کمینه دمای صبح امروز از شهرستان بهار با یک درجه بالای صفر ثبت شد، دمای هوای شهر همدان نیز طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۲۶ و ۶ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.