به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: این انتخابات از ساعت ۷ صبح امروز آغاز شده است و تا ساعت ۱۷ ادامه خواهد داشت.

غلامرضا کلوندی افزود: در این انتخابات ۶۹ نفر شرکت کرده‌اند و در پایان ۱۷ نفر به‌عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد.

او با اشاره به اینکه رأی‌گیری در این دوره به شکل الکترونیکی انجام می‌شود، تأکید کرد: از میان منتخبان، ۱۰ نفر پزشک، ۲ نفر داروساز، ۲ نفر دندان‌پزشک، یک نفر کارشناس علوم آزمایشگاهی، یک نفر ماما و یک نفر از همکاران دارای پروانه صنف پزشکی خواهند بود.