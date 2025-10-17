پخش زنده
نهمین دوره انتخابات هیئتمدیرههای نظام پزشکی شهرستان همدان در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: این انتخابات از ساعت ۷ صبح امروز آغاز شده است و تا ساعت ۱۷ ادامه خواهد داشت.
غلامرضا کلوندی افزود: در این انتخابات ۶۹ نفر شرکت کردهاند و در پایان ۱۷ نفر بهعنوان اعضای اصلی هیئتمدیره برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد.
او با اشاره به اینکه رأیگیری در این دوره به شکل الکترونیکی انجام میشود، تأکید کرد: از میان منتخبان، ۱۰ نفر پزشک، ۲ نفر داروساز، ۲ نفر دندانپزشک، یک نفر کارشناس علوم آزمایشگاهی، یک نفر ماما و یک نفر از همکاران دارای پروانه صنف پزشکی خواهند بود.