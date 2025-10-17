پخش زنده
امروز: -
سخنگوی وزارت امور خارجه حملات رژیم صهیونیستی به اهدافی در جنوب لبنان را محکوم و آن را نتیجه بیعملی و مماشات مستمر ضامنان آتشبس- فرانسه و آمریکا- دانست و مسئولیت مستقیم آنها را در اینخصوص متذکر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه حملات هوایی دیروز و دیشب رژیم صهیونیستی به اهدافی در جنوب لبنان را نقض آشکار تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان دانست و آن را به شدت محکوم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تداوم نقض آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی در چند ماه گذشته که به حدود ۵۰۰۰ مورد رسیده و موجب آسیب به شهروندان لبنانی، تخریب زیرساختها و اخلال در روند بازسازی و توسعه اقتصادی این کشور گردیده است، این وضعیت را نتیجه بیعملی و مماشات مستمر ضامنان آتشبس- فرانسه و آمریکا- دانست و مسئولیت مستقیم آنها را در اینخصوص متذکر شد.
بقائی تحرکات نظامی آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین تشدید تحرکات نظامی آمریکا در مجاورت سواحل ونزوئلا، از جمله حملات مکرر به قایقهای ماهیگیری، و تهدید صریح به استفاده از زور و مداخله نظامی علیه ونزوئلا را نقض آشکار اصول و اهداف بنیادین منشور ملل متحد بهویژه اصل منع توسل یا تهدید به توسل به زور در روابط بینالدولی دانست.
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکومکردن این اقدامات غیرقانونی و تحریکآمیز آمریکا، مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل متحد برای جلوگیری از هرگونه تعرض علیه صلح و امنیت بینالمللی را خاطرنشان کرد.