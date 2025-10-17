پخش زنده
منابع دیپلماتیک اعلام کردند، مذاکرات میان پاکستان و دولت طالبان افغانستان امروز (جمعه) در شهر دوحه قطر برگزار خواهد شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «دیلی جنگ»؛ منابع دیپلماتیک با بیان اینکه مذاکرات اسلام آباد - کابل پس از درگیریهای مرزی اخیر و آتش بس ۴۸ ساعته میان دو کشور همسایه، امروز در دوحه برگزار میشود اعلام کردند: ریاست هیئت افغان را «ملا یعقوب» وزیر دفاع دولت طالبان بر عهده دارد و در مقابل طرف پاکستانی نیز به سرپرستی مقامات ارشد امنیتی در این گفتوگوها شرکت میکند.
منابع مذکور میگویند: دولت طالبان پس از اعلام آتشبس موقت خواستار آغاز این گفتوگوها شده است، پیشتر پاکستان در ۱۵ اکتبر به درخواست کابل با برقراری آتشبس ۴۸ ساعته از ساعت ۶ عصر همان روز موافقت کرده بود.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در بیانیهای اعلام کرده بود: اسلامآباد به منظور یافتن راهحل مسالمتآمیز برای تنشهای مرزی، به درخواست کابل برای آتشبس موقت پاسخ مثبت داده است و دو طرف تلاش خواهند کرد از طریق گفتوگو اختلافات را حلوفصل کنند.
از سوی دیگر «ذبیح الله مجاهد» سخنگوی دولت موقت طالبان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: به نیروهای افغان دستور داده شده تا زمانی که هیچگونه اقدام تهاجمی صورت نگیرد به آتشبس پایبند باشند.
گزارشها همچنین حاکی است که پس از مخالفت شورای امنیت سازمان ملل با صدور مجوز سفر برای برخی اعضای هیأت طالبان، ترکیب این هیأت برای حضور در نشست دوحه تغییر کرده است.
در پی درگیریهای مرزی اخیر میان نیروهای دو کشور گذرگاههای مرزی از جمله تورخم و چمن همچنان بسته مانده و تمامی رفتوآمدها، از جمله تجارت، ترانزیت و تردد شهروندان متوقف است.