پخش زنده
امروز: -
استاندار قم گفت: با ورود فناوری هستهای به استان علاوه بر ثمربخشی درمان هم همشهریان، شاهد گسترش گردشگری سلامت در قم خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام جو در مراسم امضا تفاهمنامه همکاری مشترک میان شرکت دانش بنیان توسعه فناوری پلاسما و دانشگاه حضرت معصومه (س) با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفت: با ورود فناوری هستهای میتوان شاهد گام جدید ورود این علم به بخشهای کشاورزی، صنعت، محیط زیست، درمان و سلامت در استان قم بود.
وی با اشاره به حضور سالانه بیش از ۲ میلیون مسافر از کشورهای مختلف به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس برای درمان به قم، جایگاه استان را در بخش گردشگری سلامت ویژه دانست و گفت: سرعت بالا، هزینه کم و درصد بالای بهبودی از مزیتهای فناوری هستهای در بخش سلامت است که با بهرهگیری از این علم، درمان هم استانیها و مسافران ثمربخشتر از پیش خواهد بود.