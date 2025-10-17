به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام جو در مراسم امضا تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان شرکت دانش بنیان توسعه فناوری پلاسما و دانشگاه حضرت معصومه (س) با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفت: با ورود فناوری هسته‌ای می‌توان شاهد گام جدید ورود این علم به بخش‌های کشاورزی، صنعت، محیط زیست، درمان و سلامت در استان قم بود.

وی با اشاره به حضور سالانه بیش از ۲ میلیون مسافر از کشور‌های مختلف به ویژه کشور‌های حاشیه خلیج فارس برای درمان به قم، جایگاه استان را در بخش گردشگری سلامت ویژه دانست و گفت: سرعت بالا، هزینه کم و درصد بالای بهبودی از مزیت‌های فناوری هسته‌ای در بخش سلامت است که با بهره‌گیری از این علم، درمان هم استانی‌ها و مسافران ثمربخش‌تر از پیش خواهد بود.