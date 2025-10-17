واکاوی آموزش و مهارت از دبستان تا فنی‌وحرفه‌ای در «پرسشگر» و ویژه برنامه «هفت» برای جشنواره فیلم کوتاه تهران ازقاب شبکه های سیما تقدیم علاقه مندان می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «پرسشگر» در تازه‌ترین قسمت خود، این هفته با حضور معاونان آموزش ابتدایی، متوسطه و فنی‌وحرفه‌ای فارس به بررسی چالش‌ها و ظرفیت‌های آموزشی و مهارتی در این استان می‌پردازد.

چهل‌و‌دومین قسمت از برنامه تلویزیونی «پرستشگر» جمعه ۲۵ مهرماه ساعت ۲۲ از شبکه آموزش پخش می‌شود.

در این برنامه دکتر محمدکاظم شمس، معاون آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای فارس، یزدان دشتیان، معاون آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش فارس و دکتر ژیلا حیدری، معاون آموزش ابتدایی فارس (به‌صورت تلفنی) درباره موضوعات آموزشی و مهارتی در استان فارس گفت‌و‌گو خواهند کرد.

اجرای این قسمت بر عهده بهروز تشکر است.

ویژه برنامه «هفت»

در چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، ویژه برنامه «هفت» هر شب برگزار خواهد شد.

همزمان با آغاز چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، ویژه برنامه سینمایی «هفت» هر شب از حدود ساعت ۲۲:۱۵ به صورت زنده به روی آنتن شبکه نمایش می‌رود.

اجرای این ویژه برنامه را وستا جعفرنیا برعهده دارد و محمدرضا مقدسیان و رضا صدیق نیز به عنوان کارشناس و منتقد او را همراهی می‌کنند.

ویژه برنامه سینمایی «هفت» به تهیه‌کنندگی محمدحسین تنکابنی از یکشنبه ۲۷ مهر، هر شب روی آنتن شبکه نمایش می‌رود.

چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران، برگزار خواهد شد.