واکاوی آموزش و مهارت از دبستان تا فنیوحرفهای در «پرسشگر» و ویژه برنامه «هفت» برای جشنواره فیلم کوتاه تهران ازقاب شبکه های سیما تقدیم علاقه مندان می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «پرسشگر» در تازهترین قسمت خود، این هفته با حضور معاونان آموزش ابتدایی، متوسطه و فنیوحرفهای فارس به بررسی چالشها و ظرفیتهای آموزشی و مهارتی در این استان میپردازد.
چهلودومین قسمت از برنامه تلویزیونی «پرستشگر» جمعه ۲۵ مهرماه ساعت ۲۲ از شبکه آموزش پخش میشود.
در این برنامه دکتر محمدکاظم شمس، معاون آموزش، پژوهش و برنامهریزی ادارهکل آموزش فنی و حرفهای فارس، یزدان دشتیان، معاون آموزش متوسطه آموزشوپرورش فارس و دکتر ژیلا حیدری، معاون آموزش ابتدایی فارس (بهصورت تلفنی) درباره موضوعات آموزشی و مهارتی در استان فارس گفتوگو خواهند کرد.
اجرای این قسمت بر عهده بهروز تشکر است.
ویژه برنامه «هفت»
در چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، ویژه برنامه «هفت» هر شب برگزار خواهد شد.
همزمان با آغاز چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، ویژه برنامه سینمایی «هفت» هر شب از حدود ساعت ۲۲:۱۵ به صورت زنده به روی آنتن شبکه نمایش میرود.
اجرای این ویژه برنامه را وستا جعفرنیا برعهده دارد و محمدرضا مقدسیان و رضا صدیق نیز به عنوان کارشناس و منتقد او را همراهی میکنند.
ویژه برنامه سینمایی «هفت» به تهیهکنندگی محمدحسین تنکابنی از یکشنبه ۲۷ مهر، هر شب روی آنتن شبکه نمایش میرود.
چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان در پردیس سینمایی ایرانمال تهران، برگزار خواهد شد.