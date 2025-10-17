جدیدترین قسمت از برنامه «هفت» به بررسی فیلم «مجنون»، «اتوبوس گمشده» و پرونده ویژه به یاد استادان ناصر تقوایی و محمد کاسبی می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جدیدترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت»، امشب جمعه ۲۵ مهر از ساعت ۲۲ به صورت زنده به آنتن شبکه نمایش می‌رود.

در میز سینمای ایران، رامتین شهبازی و رضا صدیق در حضور مهدی شامحمدی (کارگردان)، فیلم سینمایی «مجنون» را نقد می‌کنند.

همچنین پرونده ویژه این قسمت با حضور جواد طوسی و طهماسب صلح‌جو به یاد استاد ناصر تقوایی و استاد محمد کاسبی اختصاص دارد.

امیر قادری و آرش خوشخو نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی فیلم «اتوبوس گمشده» (The lost bus) می‌پردازند.

برنامه سینمایی «هفت» به تهیه‌کنندگی محمدحسین تنکابنی و با اجرای بهروز افخمی جمعه شب‌ها ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه نمایش می‌رود.