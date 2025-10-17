به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سعید اسماعیلی با اشاره به اینکه وضعیت هوای روز یکشنبه هم مانند روز شنبه خواهد بود، گفت: آسمان صاف تا کمی ابری، در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی خواهیم داشت، اما سرعت وزش باد به ۴۵ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.

وی در خصوص وضعیت هوای روز جمعه هم گفت: به تدریج شاهد افزایش ابر در آسمان قم خواهیم بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم در خصوص وضعیت دما هم گفت: دمای هوای امروز ۳۲ درجه سانتی گراد و روز‌های شنبه و یکشنبه هم به ترتیب ۳۰ و ۲۹ درجه سانتی گراد خواهد بود.