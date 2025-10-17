به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌ ‌‌آیت الله محمدباقر محمدی لائینیخطیب نماز جمعه امروز ساری با بیان اینکه سرآمد اخلاق تقواست، گفت: با تقوا همه چیز دارید، اخلاق و عدالت دارید، از کینه و غرور دوری می‌کنید و به طور کلی همه خوبی‌ها با شماست و بدی‌ها از شما دور خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در مازندران افزود: حوادثی که اتفاق می‌افتد مثل جنگ تحمیلی و جنگ ۱۲روزه اگرچه ظاهرا ناگوار است، اما برای کشور مواهبی دارد، و باید بصیرت داشت و این الطاف و مواهب را دید.

امام جمعه ساری گفت: امروز روز جهانی ریشه کنی فقر است، فقر مساله‌ای جهانی ست و باید برای ریشه کنی فقر تلاش کرد، هم حاکمیت هم مردم باید بخشی از اموال و دارایی خود را برای ریشه کنی فقر و وضعیت نامطلوب آن صرف کرد.

نماینده ولی فقیه در مازندران افزود: مردم ایران همیشه اهل خیر و بخشش هستند، که مثلا همین ۶ ماه اول ۲۲هزار میلیارد تومان به کمیته امداد امام خمینی کمک کردند، این نشان می‌دهد مردم هیچ وقت هم‌نوع خود را فراموش نمی‌کنند.

آیت الله لایینی گفت: ارزش پول ملی باید بالا برود، اگر این چنین نشود، فقر نه تنها ریشه کن نمی‌شود، که افزوده می‌شود، قیمت دلار و وابستگی به آن باید کنترل و جلوی آن گرفته شود، چون مردم ضرر می‌کنند.

امام جمعه ساری افزود: وضعیت ارزشی پول ملی وضعیت خوبی ندارد، رهبری بار‌ها فرمودند با اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های مدون ارزش پول باید بالاتر برود، الان جنگ فوری ما جنگ اقتصادی است و این نشان می‌دهد باید برای رشد اقتصاد تلاش بیشتری کرد.

نماینده ولی فقیه در مازندران به مناسبت هفته تربیت بدنی که از ۲۶ مهر تا ۲ آبان است، گفت: جامعه ورزش ما هم در میدان نبرد هم بعد از جنگ ۱۲ روزه گل کاشتند، دشمن فکر می‌کرد کشوری که درگیر جنگ است توان رقابت ندارد، اما جوانان همین مازندران نزدیک به ۳۵۰‌مدال گرفتند که نشانه تلاش و غیرت آنهاست.

وی افزود: جامعه ورزش در جنگ ۱۲ روزه ۶شهید تقدیم ورزش کرده که نشان می‌دهد اعتقاد و ارزش و حفظ مفاهیم دینی هیچ گاه در ورزشکاران ما فراموش نخواهد شد.

آیت الله محمدی لایینی گفت: در چند روز اخیر اظهارات و گفته‌هایی در جامعه شنیده شد که نباید شاهد آن باشیم، زیرا هنجارشکنی و دهن کجی است، رییس سازمان استاندارد و معاونش در نشستی حاضر می‌شوند و معاون این سازمان که خانم بود با پوششی بسیار سخیف و نامطلوب حاضر شد که بسیار مزموم و غیرقابل قبول است.

نماینده ولی فقیه درمازندران افزود: رییس آموزش و پرورش یکی از شهر‌های استان هم درباره حجاب حرف‌های نادرستی زده و اعتراض خانواده‌ها را به دنبال داشت، به او باید گفت که از تو گردن کلفت‌تر مثل رضاخان هم نتوانست مجالس و محافل امام حسین را برچیند، باید با چنین مسئولان و اظهاراتی برخورد کرد و این چنین افراد اصلا صلاحیت آموزش و تربیت فرزندان این دیار را ندارند و باید برکنار شوند.

آیت الله لایینی گفت: آقای باهنر که از خانواده بزرگی است، درباره حجاب حرف‌هایی زده که اصلا قابل قبول نبود، یا شخصی دیگر گفت تسخیر لانه جاسوسی آمریکا اشتباه بود و این لغزش‌ها از این افراد که روزی یار امام بودند، قابل پذیرش نیست.

امام جمعه ساری افزود: به رییس جمهور فشار آوردند که با ترامپ دیدار کند یا در نشست شرم الشیخ حاضر باشد، که خداروشکر این کار را نکرد و دیدیم چه تصمیم مناسبی بود، اساسا این توصیه‌ها و حرف‌ها برای از بین بردن وحدت است که مردم و مسئولان باید هوشیار باشند و فریب این انسان‌ها را نخورند.

نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: نشست شرم الشخ مایه شرم بود، رییس جمهور آمریکا با غرور همه را تحقیر کرد و ننگ به همه سرمداران کشور‌ها که این ننگ را به جان خریدند و نتوانستند غرور مسلمانان را حفظ کنند، ما به این نشست و ادبیات رییس جمهور آمریکا اعتراض داریم و توهین ترامپ به کشورمان و جامعه مسلمان را شدیدا محکوم می‌کنیم.