پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران از تسریع در اجرای قطار حومهای تهران ـ ورامین ـ گرمسار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مشکلات قطار حومهای ورامین از مطالبات همیشگی شهروندان این منطقه بوده که در همین راستا، سید کمالالدین میرجعفریان از تسریع در روند اجرای پروژه خبر داد و گفت: با رفع موانع فیزیکی موجود، ظرفیت بهرهبرداری از این مسیر تا پایان سال بیش از ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت.
میرجعفریان در حوزه توسعه حملونقل ریلی استان تهران افزود : ورامین یکی از محورهای اصلی حملونقل ریلی استان تهران است که در سفر اخیر ریاستجمهوری، موضوع احداث زیرگذرهای این مسیر به تصویب رسید و اکنون عملیات اجرایی آن در حال انجام است.
وی ادامه داد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران تکمیل گرههای باقیمانده در این مسیر را در دستور کار دارد و پیشبینی میشود تا پایان سال، بیش از ۸۰ درصد ظرفیت قطار حومهای ورامین و پیشوا فعال شود.
معاون امور عمرانی استاندار تهران همچنین با اشاره به نقش این طرح در کاهش ترافیک و تسهیل تردد میان تهران و شهرهای اطراف گفت: راهاندازی کامل قطار حومهای ورامین علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات حملونقل عمومی، موجب کاهش چشمگیر ترافیک ورودی به تهران و صرفهجویی در زمان و سوخت شهروندان خواهد شد.
گفتنی است عملیات اجرایی طرح قطار حومه ای تهران - ورامین -گرمسار از سال ۱۳۸۶ آغاز شده اما هنوز به طور کامل تکمیل نشده است و در حال حاضر این قطار تنها در برخی ساعات از روز اقدام به جابجایی مسافران می کند.