عصر تربیت، زمان مسئولیت‌پذیری مشترک خانواده، معلم و حاکمیت است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حجت‌الاسلام والمسلمین نوری، نماینده ولی‌فقیه در استان، در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته با اشاره به نقش مؤثر معلمان، برنامه‌های آموزشی مدارس و همراهی اولیا گفت: حضور دانش آموزان در اردو‌ها و فعالیت‌های فرهنگی می‌تواند زمینه ساز پرورش فرزندانی صالح برای جامعه باشد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به تهدیدات فرهنگی گفت: دشمنان با بهره‌گیری از ابزار‌های مختلف، به‌ویژه فضای مجازی، در پی انحراف فکری نوجوانان هستند؛ ازاین‌رو تقویت سواد رسانه‌ای ضروری است.

حجت الاسلام و المسلمین نوری افزوذ: دانش‌آموزان سرمایه‌های کشورند و در تربیت آنان خانواده، معلم و حاکمیت نقش دارند؛ حاکمیت نیز باید با اقدامات ایجابی و سلبی در سالم‌سازی محیط فرهنگی جامعه تلاش کند.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: بمباران و محاصره مردم بی‌دفاع و مرگ کودکان از تشنگی و گرسنگی، فاجعه‌ای انسانی است و مواضع اخیر برخی سیاستمداران آمریکایی، از جمله ترامپ، نشانه شکست آنان در برابر مقاومت مردم فلسطین است.