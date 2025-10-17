پخش زنده
امام جمعه بجنورد گفت: امروز در عصر تربیت بهسر میبریم و پیشرفت نوجوانان و جوانان در همه زمینهها مورد انتظار است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حجتالاسلام والمسلمین نوری، نماینده ولیفقیه در استان، در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته با اشاره به نقش مؤثر معلمان، برنامههای آموزشی مدارس و همراهی اولیا گفت: حضور دانش آموزان در اردوها و فعالیتهای فرهنگی میتواند زمینه ساز پرورش فرزندانی صالح برای جامعه باشد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به تهدیدات فرهنگی گفت: دشمنان با بهرهگیری از ابزارهای مختلف، بهویژه فضای مجازی، در پی انحراف فکری نوجوانان هستند؛ ازاینرو تقویت سواد رسانهای ضروری است.
حجت الاسلام و المسلمین نوری افزوذ: دانشآموزان سرمایههای کشورند و در تربیت آنان خانواده، معلم و حاکمیت نقش دارند؛ حاکمیت نیز باید با اقدامات ایجابی و سلبی در سالمسازی محیط فرهنگی جامعه تلاش کند.
وی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: بمباران و محاصره مردم بیدفاع و مرگ کودکان از تشنگی و گرسنگی، فاجعهای انسانی است و مواضع اخیر برخی سیاستمداران آمریکایی، از جمله ترامپ، نشانه شکست آنان در برابر مقاومت مردم فلسطین است.