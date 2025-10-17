مسابقات سبک کیوکوشین ما سودای بانوان قهرمانی کشور در رامسر با قهرمانی تیم مازندران به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌ ‌‌مسابقات سبک کیوشین ما سودای بانوان قهرمانی کشور که در دو بخش کاتا و کمیته با حضور ۵۰۰ مبارز دختر از ۲۰ استان در سالن شهید صدر رامسر برگزار شد تیم مازندران در سکوی قهرمانی ایستاد. تیم فارس دوم شد. تیم‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی به طور مشترک سوم شدند.

در نتایج انفرادی نیز فاطیما استوارپور از تهران محدثه خاکوند از مازندران فاطمه دهداری از فارس و فاطمه احمدی از گیلان نفرات برتر وزن خود شدند.

نفرات برتر این رقابت‌ها به مسابقات جهانی ژاپن اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می‌شود اعزام می‌شوند.

در این رقابت‌های دو روزه ۱۳۰۰ کارتکا حضور دارند که رقابت‌های روز دوم با حضور ۸۰۰ ورزشکار پسر در رامسر در حال برگزاری است.

گزارش از ایوب رضوانی: