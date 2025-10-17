پخش زنده
امروز: -
مرحله جدید کالابرگ با هدف ارتقاء معیشت دهکهای پایین و مدیریت بهتر منابع یارانهای از آبان ماه آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بنا بر اعلام مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان: بر اساس بودجه مصوب، یارانه دهکهای ۸، ۹ و ۱۰ باید قطع و منابع حاصل از آن صرف پرداخت کالابرگ و حمایت از قشرهای کمدرآمد شود.
این مرکز اعلام کرد: از ابتدای امسال، هر ماه یارانه حدود یک تا سه میلیون نفر از افراد پردرآمد حذف شده و تا پایان سال پیشبینی میشود؛ مجموع حذفها به حدود ۱۸ میلیون نفر برسد.
افرادی که به دهکبندی یا حذف یارانه خود اعتراض دارند، میتوانند از طریق سامانه حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی hemayat.mcls.gov.ir موضوع را پیگیری کنند.