به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بنا بر اعلام مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان: بر اساس بودجه مصوب، یارانه دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ باید قطع و منابع حاصل از آن صرف پرداخت کالابرگ و حمایت از قشرهای کم‌درآمد شود.

این مرکز اعلام کرد: از ابتدای امسال، هر ماه یارانه حدود یک تا سه میلیون نفر از افراد پردرآمد حذف شده و تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود؛ مجموع حذف‌ها به حدود ۱۸ میلیون نفر برسد.

افرادی که به دهک‌بندی یا حذف یارانه خود اعتراض دارند، می‌توانند از طریق سامانه حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی hemayat.mcls.gov.ir موضوع را پیگیری کنند.