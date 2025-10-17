تشییع مادر اولین شهید انقلاب استان در گچساران
پیکر مرحومه کربلایی باجی بازیاری بر دستان مردم شهید پرور استان کهگیلویه وبویر احمد تشییع و در بهشت زهرای گچساران به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مرحومه کربلایی باجی بازیاری مادر شهید غریب پرویزی به علت کهولت سن دارفانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.
شهید غریب پرویزی در سال ۱۳۳۸ در روستای شاه تسلیم (باباکلان) متولد شد؛ خانوادهاش از عشایر کوچنشین ایل قشقایی بودند. او در چهارسالگی پدرش را از دست داد و در سایه تربیت عموی خود رشد کرد.
وی در سن ۶ سالگی به مدرسه رفت، بعد از گذراندن دورهی ابتدایی و راهنمایی جهت ادامهی تحصیل به گچساران مهاجرت کرد و در سال ۱۳۵۷ مبارزه علنی خود را با رژیم آغاز نمود و سال چهارم دبیرستان بود که رهنمودهای شهید حجهالاسلام محمدتقی بشارت در زندگی سیاسی او نقش بسزایی داشت.
غریب پرویزی جوان ۱۹ ساله ایرانی در تاریخ نوزدهم آبان 1357 ودرمسجد شهیدان گچساران بر اثر اصابت گلوله توسط مزدوران پهلوی به شهادت رسید.
مزار پاکش در گلزار شهدای گچساران قرار دارد.